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Россия освободила 189 населенных пунктов в зоне СВО за 2024 год

Вооруженные силы России прочно владеют стратегической обстановкой по всей линии боевого соприкосновения, отметил Путин.
2024-12-16 13:31:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин заявил, что ВС РФ освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за 2024 год.

Также президент заявил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Об этом он сказал во время выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов», - подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил всех бойцов, участвующих в спецоперации - солдат и офицеров, личный состав Росгвардии, спецслужбы и силовые структуры, которые выполняют все поставленные задачи.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #освобождение #Владимир Путин #Коллегия Минобороны РФ #СВО
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