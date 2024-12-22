Избранный американский президент Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского начать уже думать о мирных переговорах и отказе от территорий, которые контролирует Россия. Об этом пишет газета El Pais. По ее данным, республиканец недавно отправил письмо главе киевского режима, в котором изложены его мысли по украинскому конфликту.

«Когда вы говорите "восстановить страну"... восстановить что?», - цитируют журналисты слова Дональда Трампа.

Напомним, избранный президент США неоднократно говорил, что для него не составит труда остановить конфликт на Украине. В частности, в минувшем июне он обещал сделать это до инаугурации, а в прошлом году допускал возможность прекращения конфликта за 24 часа.

Ранее на «Итогах года» Владимир Путин подчеркнул, что России необходим не просто мир, а надежные гарантии его сохранения для наших граждан.