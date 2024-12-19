Путин: нам нужно не перемирие, нам нужен мир

России нужно не перемирие, а прочный мир, который обеспечен надежными гарантиями для страны и ее граждан. Это заявил президент РФ Владимир Путин на совместной прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года».

«Нам нужно не перемирие, нам нужен мир - долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан», - заявил глава государства.

Российский лидер назвал сложным вопросом, как обеспечить эти гарантии. Однако, по словам Владимира Путина, пути «можно поискать».

Отвечая на вопрос о возможной заморозке украинского конфликта по текущей линии боевого соприкосновения, глава государства указал на истощение ВСУ. По словам президента России, длительное перемирие даст Киеву возможность восстановить потенциал для возобновления боевых действий.

Ранее Владимир Путин назвал условие, при котором Россия будет говорить с Владимиром Зеленским. Президент РФ заявил, что это может произойти в случае, если глава киевского режима пойдет на выборы и одержит победу на них. Также российский лидер рассказал, готова ли Россия к компромиссам в переговорах с Украиной.