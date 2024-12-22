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Власти Казани объяснили причину взрыва в районе жилого комплекса

Причиной взрыва в районе ЖК в Казани стали мероприятия по устранению ЧС после атаки украинских беспилотников.
Таисия Кваша 2024-12-22 01:34:15
© Фото: РИА Новости

Пресс-служба главы республики Татарстан сообщила, что причиной взрыва в районе ЖК «Лазурные небеса» стала работа оперативных служб по устранении ЧС после атаки украинских беспилотников.

В социальных сетях вечером начали появляться сообщения о взрыве и черном дыме в районе жилого комплекса «Лазурные небеса» в Казани.

«Как и сообщали ранее, в рамках введенного режима ЧС для оперативных служб идет процесс ликвидации ЧС», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что сегодня утром в Казани после атаки украинских БПЛА загорелись крыши многоэтажных домов. Администрация города сообщила, что были повреждены дома в районах Советский, Приволжский и Кировский. Мэр Казани распорядился разместить эвакуированных жителей в безопасные места.

После атаки беспилотников в Татарстане отменили все массовые мероприятия. По предварительным данным, пострадавших нет в результате ЧП. Власти республики отметили, что всего было зафиксировано восемь прилетов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин получил сообщение об атаке БПЛА на Казань. Он отметил, что президент России два раза в сутки получает доклады от главнокомандующих и регулярно - сообщения от Минобороны РФ.

#в стране и мире #взрыв #бпла #Татарстан #казань #жилой комплекс
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