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В Татарстане после атаки БПЛА отменили массовые мероприятия

По предварительным данным, в результате удара боевиков никто не пострадал.
Сергей Лебедев 2024-12-21 10:31:53
© Фото: Farit Gubaev, Russian Look, Global Look Press

В результате удара украинских беспилотников по Казани никто не пострадал. Об этом сообщили в штабе главы Татарстана Рустама Минниханова. Власти республики заявили, что было зафиксировано восемь прилетов.

«Из них 1 на промышленное предприятие, 1 над рекой, 6 на жилой массив», - уточнили в штабе.

Отмечается, что всех работников промышленных предприятий эвакуировали. В данный момент они находятся в укрытиях.

Также в республике отменили все массовые мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье. Это сделано в целях безопасности.

Напомним, сегодня утром националисты атаковали столицу Татарстана. Беспилотники попали в жилые дома в Кировском, Приволжском и Советском районах. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

#бпла #беспилотники #Татарстан #атака #казань
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