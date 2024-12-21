Путину доложили об атаке беспилотников на Казань

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об атаке беспилотных летательных аппаратов на Казань. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер дважды в сутки получает доклады от российских командующих и регулярно - сообщения по линии оборонного ведомства.

«Ну а как вы думаете? Путин регулярно получает все сообщения по линии военного ведомства», - ответил Песков на вопрос ТАСС о докладе по ситуации с атакой БПЛА.

Ранее утром украинские беспилотные летательные аппараты атаковали гражданскую инфраструктуру Казани. В результате атаки боевиков получили повреждения многоэтажные жилые дома.