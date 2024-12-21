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В Казани загорелись многоэтажки после атаки украинских беспилотников

Из верхних этажей высотного жилого дома в Казани вырывается пламя, жители эвакуированы.
Дарина Криц 2024-12-21 10:04:56
© Фото: kazanvkp, Тelegram

Украинские вооруженные формирования нанесли удар беспилотниками по жилым домам в Казани. Местная мэрия сообщила, что повреждения получили дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. На появившихся кадрах можно увидеть огромное пламя, которое вырывается с верхних этажей высотного дома.

«Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов», - уточнила пресс-служба в телеграм-канале.

Градоначальник Ильсур Метшин распорядился разместить эвакуированных жителей и дать им теплые вещи и питание.

На месте ЧП работают различные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Также в состоянии повышенной готовности находятся все коммунальные службы. К месту происшествия выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.

#в стране и мире #пожар #атака БПЛА #казань #Беспилотники ВСУ
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