В Казани загорелись многоэтажки после атаки украинских беспилотников

Украинские вооруженные формирования нанесли удар беспилотниками по жилым домам в Казани. Местная мэрия сообщила, что повреждения получили дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. На появившихся кадрах можно увидеть огромное пламя, которое вырывается с верхних этажей высотного дома.

«Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов», - уточнила пресс-служба в телеграм-канале.

Градоначальник Ильсур Метшин распорядился разместить эвакуированных жителей и дать им теплые вещи и питание.

На месте ЧП работают различные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Также в состоянии повышенной готовности находятся все коммунальные службы. К месту происшествия выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.