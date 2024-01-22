Отец выжившего медработника с Falcon пока не знает, в каком он состоянии

Отец медработника с разбившегося в Афганистане Falcon 10 Игоря Сывороткина рассказал «Звезде», что ему пока не удалось с пообщаться с сыном. Алексей Анатольевич не знает, когда тот вернется в Россию и в каком он состоянии.

«С нами он не связывался. Я сам на иголках сижу, не могу ничего сказать. Я на его номер звонил - гудки идут, но, видимо, все утеряно там, в горах», - рассказал он.

В результате крушения частного джета Falcon 10 в афганской провинции Бадахшан выжили четыре человека. Это члены экипажа и медики, которые сопровождали пассажиров. Сейчас они уже находятся в Кабуле. Двое погибли - это супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска, сообщил «Звезде» чрезвычайный и полномочный посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Ожидается, что после медосмотра пострадавших при крушении отправят в Москву. В СК РФ возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.