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СК РФ возбудил дело после крушения самолета в Афганистане с россиянами на борту

На борту частного самолета находились шесть человек - экипаж и пассажиры, в том числе российские граждане.
Ирина Елагина 2024-01-21 12:51:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Москве возбудили уголовное дело по факту крушения в горах Афганистана самолета с пассажирами из России. К расследованию авиакатастрофы подключились сотрудники Западного межрегионального следственного управление на транспорте СР РФ.

Трагедию в небе квалифицировали как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек (ч.3 ст. 263 УК РФ).

Пресс-служба СК со ссылкой на данные Росавиации сообщает, что самолет выполнял «чартерный санитарный рейс» и летел из Гаи в Индии, с промежуточной посадкой в Ташкенте в Россию, на аэродром Жуковский под Москвой.

«На борту находились шесть человек, среди которых российские граждане»,- уточнили в СК.

Ранее агентство Паджвак сообщило, что самолет разбился в горах в провинции Бадахшан.

#в стране и мире #Афганистан #авиакатастрофа #Уголовное дело #Крушение самолета #погибшие #Следственный комитет РФ
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