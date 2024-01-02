Взрывы на острове Рузвельта в Нью-Йорке оказались землетрясением

Землетрясение магнитудой 1,7 произошло недалеко от острова Рузвельт-Айленд в центре Нью-Йорка с эпицентром на глубине 5 километров. Об этом сообщили в Геологической службе США.

Отмечается, что время землетрясения совпало с поступившими от жителей острова Рузвельта сообщениями о «взрывах»: спустя восемь минут после первых толчков американские сейсмологи начали получать обращения о «серии взрывов и тряске» в здании. В управлении по ЧС Нью-Йорка сообщили, что пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Компания Con Edison, занимающаяся коммунальными услугами в Нью-Йорке, сообщила о поступившей к ним жалобе на перебои с электричеством близ места землетрясения.

Сообщения о взрывах на острове Рузвельта появилась в 16 часов по московскому времени. На место происшествия приехали не менее 20 машин скорой помощи, сотрудники полиции начала расследование, над городом подняли спасательные вертолеты.

Серия землетрясений продолжается в Японии. Подземные толчки с магнитудой вплоть до 7,6 начались с 1 января, на данный момент сообщается о 55 погибших и более 100 раненых.