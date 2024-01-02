The Sun: на острове Рузвельта в Нью-Йорке отключилось электричество после взрывов

На острове Рузвельта в Нью-Йорке прогремел взрыв. Полиция начала расследование. Об этом сообщает издание The Sun.
«Только что услышал громкий звук, похожий на взрыв, на острове Рузвельта», - написал один из пользователей соцсети X (ранее Twitter).
Отмечается, что на месте происшествия работают пожарные. По данным энергетической компании Con Edison, в районе, где прогремели взрывы, отключилось электричество. Информации о пострадавших пока нет.
Над городом кружат спасательные вертолеты, а на место приехали не менее 20 машин скорой помощи.
По данным NBC New York, о взрывах сообщили жители Манхэттена и Квинса. Они также отметили, что одно из зданий тряслось.
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