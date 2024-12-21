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Небензя пообещал, что Россия ответит на удар ВСУ по Рыльску

Постпред РФ при ООН назвал обстрел Рыльска целенаправленным преступлением против мирных жителей.
Анастасия Бобылева 2024-12-21 00:35:08
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Россия ответит на удар украинских боевиков по городу Рыльску в Курской области. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности. Трансляция мероприятия шла на сайте организации.

«Как вы понимаете, наш ответ на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставить себя ждать», - заверил Небензя.

Украинские боевики в пятницу 20 декабря нанесли ракетный удар по Рыльску, намеренно выбирая в качестве целей гражданские объекты. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту произошедшего. На данный момент известно о 10 пострадавших в результате атаки, среди них 13-летний подросток. Шесть человек, включая ребенка, погибли.

#в стране и мире #ООН #ВСУ #василий небензя #Рыльск
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