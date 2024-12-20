Число жертв обстрела Рыльска в Курской области увеличилось до шести

Шесть человек, включая ребенка, погибли в результате ракетного удара ВСУ по Рыльску в Курской области. Об этом заявил врио губернатора Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок», - написал врио губернатора Курской области в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, что в Центральную районную больницу доставили 10 пострадавших. Среди них есть 13-летний подросток. Сейчас они все находятся под наблюдением врачей.

Немногим ранее украинские войска нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области. ВСУ намеренно наносили удары по гражданским объектам города, сообщил врио главы региона. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.