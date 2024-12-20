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СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Рыльск

Ранее сообщалось о гибели не менее одного мирного жителя в результате ракетного удара.
Глеб Владовский 2024-12-20 18:30:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских боевиков по Рыльску в Курской области. Об этом сообщает 360.ru.

Уточняется, что ВСУ намеренно наносили удары по гражданским объектам города. В связи с чем следователям предстоит заняться поиском всех причастных к этому удару.

По предварительным данным, боевики ударили по Рыльску шестью ракетами. Осколки снарядов упали на автостанцию, школу и Дом культуры.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара погиб как минимум один мирный житель. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

#в стране и мире #Курская область #СК РФ #атаки всу #Рыльск
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