Хинштейн: ВСУ ударили ракетами по Рыльску в Курской области

Украинские войска нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Работают на месте все оперативные, все аварийные, тревожные службы. Работает МЧС», - сказал Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам всем семьям пострадавших и самим раненым будет оказана необходимая помощь со стороны правительства Курской области.
Глава региона отметил, что ВСУ открыли огонь по городу из реактивных систем залпового огня. При этом боевики намеренно выбирали в качестве целей гражданские объекты. В их числе - здания социального назначения.
Александр Хинштейн заявил, что срочно вылетает из Москвы в Курскую область. На место также выехал исполняющий обязанности главы правительства. Там уже работают экстренные службы.
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