МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хинштейн: ВСУ ударили ракетами по Рыльску в Курской области

На месте случившегося работают экстренные службы.
Игнат Далакян 2024-12-20 16:47:19
© Фото: typical_rilsk46, Telegram

Украинские войска нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Работают на месте все оперативные, все аварийные, тревожные службы. Работает МЧС», - сказал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам всем семьям пострадавших и самим раненым будет оказана необходимая помощь со стороны правительства Курской области.

Глава региона отметил, что ВСУ открыли огонь по городу из реактивных систем залпового огня. При этом боевики намеренно выбирали в качестве целей гражданские объекты. В их числе - здания социального назначения.

Александр Хинштейн заявил, что срочно вылетает из Москвы в Курскую область. На место также выехал исполняющий обязанности главы правительства. Там уже работают экстренные службы.

 

#Курская область #ВСУ #атака #ракетный обстрел
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 