Минобороны РФ выразило соболезнования в связи со смертью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. В публикации говорится, что он был выдающимся военачальником, ученым и рационализатором.

«Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 17 декабря 2024 года трагически погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации Герой Труда Российской Федерации генерал-лейтенант Кириллов Игорь Анатольевич», - цитирует сообщение ведомства газета «Красная звезда».

В тексте отмечается, что исследования и инновационные подходы Кириллова помогли улучшить эффективность работы российских военнослужащих и внедрить передовые решения. Благодаря его усилиям удалось усовершенствовать многие аспекты военного дела, поэтому имя начальника войск РХБЗ ассоциировалось с прогрессом и новаторством.

Также в Минобороны отметили значительный вклад Игоря Кириллова в обеспечение безопасности России, развитие и повышение боеготовности войск РХБЗ, подготовку офицеров, создание новых типов вооружения. Помимо этого, он стал наставником для молодых специалистов.

Теракт, в результате которого погиб Кириллов и его помощник, произошел утром 17 декабря. Газета New York Times, ссылаясь на анонимного украинского чиновника, сообщила, что ответственность за произошедшее взяли на себя украинские спецслужбы.