Избранный американский президент Дональд Трамп выдвинул ультиматум Европейскому союзу. Он пригрозил пошлинами, если страны ЕС не начнут крупномасштабные закупки нефти и газа у Соединенных Штатов.

«Они должны восполнить огромный дефицит в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок наших нефти и газа. В ином случае это повлечет за собой постоянные пошлины!», - высказался политик.

Напомним, в конце ноября Дональд Трамп пригрозил государствам БРИКС ввести пошлины в 100% и ограничить торговлю, если те предпочтут доллару альтернативную валюту. В Китае ответили, что продолжат развивать сотрудничество в рамках объединения.

Кроме того, избранный американский президент пообещал ввести дополнительные 10%-е пошлины на товары из Китая и 25%-е на все товары из Мексики и Канады.