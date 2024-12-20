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Трамп выдвинул ультиматум Европейскому союзу

Избранный американский президент пообещал ввести дополнительные пошлины, если ЕС не увеличит закупки газа и нефти у США.
Сергей Лебедев 2024-12-20 10:21:09
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Избранный американский президент Дональд Трамп выдвинул ультиматум Европейскому союзу. Он пригрозил пошлинами, если страны ЕС не начнут крупномасштабные закупки нефти и газа у Соединенных Штатов.

«Они должны восполнить огромный дефицит в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок наших нефти и газа. В ином случае это повлечет за собой постоянные пошлины!», - высказался политик.

Напомним, в конце ноября Дональд Трамп пригрозил государствам БРИКС ввести пошлины в 100% и ограничить торговлю, если те предпочтут доллару альтернативную валюту. В Китае ответили, что продолжат развивать сотрудничество в рамках объединения. 

Кроме того, избранный американский президент пообещал ввести дополнительные 10%-е пошлины на товары из Китая и 25%-е на все товары из Мексики и Канады.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #пошлины #президент США
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