Пекин прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

Китай, несмотря на угрозы со стороны избранного президента США Дональда Трампа о введении пошлин для стран БРИКС, продолжит развивать сотрудничество в рамках объединения. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай готов продолжать работать с партнерами по БРИКС для углубления делового сотрудничества... и внесения большего вклада в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», - подчеркнул дипломат.

Спикер подчеркнул, что члены БРИКС всегда поддерживают в том числе взаимовыгодное сотрудничество и открытость. Кроме того, объединение не выступает против тех или иных блоков государств и не нацеливаются на третьи стороны.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил ввести 100% пошлины против тех стран, которые откажутся от использования доллара США и предпочтут использовать альтернативную валюту.