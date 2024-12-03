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Пекин прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

В МИД КНР подчеркнули, что объединение направлено в том числе на взаимовыгодное сотрудничество и открытость.
Глеб Владовский 2024-12-03 14:19:05
© Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Globallookpress

Китай, несмотря на угрозы со стороны избранного президента США Дональда Трампа о введении пошлин для стран БРИКС, продолжит развивать сотрудничество в рамках объединения. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай готов продолжать работать с партнерами по БРИКС для углубления делового сотрудничества... и внесения большего вклада в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», - подчеркнул дипломат.

Спикер подчеркнул, что члены БРИКС всегда поддерживают в том числе взаимовыгодное сотрудничество и открытость. Кроме того, объединение не выступает против тех или иных блоков государств и не нацеливаются на третьи стороны.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил ввести 100% пошлины против тех стран, которые откажутся от использования доллара США и предпочтут использовать альтернативную валюту.

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