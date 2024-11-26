Трамп пообещал добавить 10% к пошлинам на китайские товары

Избранный президент Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины в отношении Китая, а также Канады и Мексики. По его словам, это станет ответом на нелегальную миграцию, преступность и наркотики, проникающие в страну через границу.

В своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что введет дополнительные 10%-е пошлины на товары из Китая и 25%-е пошлины на все товары из Мексики и Канады.

Будущий глава Белого дома обвинил Пекин в невыполнении обещаний ввести смертную казнь для торговцев фентанилом. Он написал, что «наркотики хлынули в нашу страну, в основном через Мексику, в невиданных ранее масштабах».

Китай считает, что ни одна сторона не сможет одержать победу в торговой войне. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

Угрозы Трампа ввести тарифы подчеркивают, что будущий президент настроен использовать торговые пошлины для реализации своей политической повестки, несмотря на опасения бизнеса по поводу последствий таких шагов, пишет Bloomberg.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал ввести масштабные пошлины как для союзников, так и для противников. Он обещал повысить тарифы до 60% на все товары из Китая и до 20% на товары из остального мира. По его словам, такая политика поможет компаниям вернуть рабочие места в обрабатывающей промышленности в США и увеличить доходы бюджета.