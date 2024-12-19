Появились новые кадры из поезда, столкнувшегося с грузовым составом

Появились новые кадры с места столкновения пассажирского и грузового поездов а Мурманской области. На видео попали одеяла, которыми пассажиры накрывали нижнюю часть оконной рамы, чтобы выбраться из поезда через окно и не пораниться осколками.

В коридоре можно увидеть многочисленные осколки. На полках купе осталось постельное белье - люди явно в спешке покидали поезд.

Некоторые вагоны при столкновении перевернулись, они также попали на видео. Железнодорожники уже начали проводить восстановительные работы.

В результате столкновения двух поездов погибли два человека. Одна из пострадавших скончалась в карете скорой помощи, другой пассажир - уже в медицинском учреждении. Также известно, что более 20 человек получили травмы, трое из них несовершеннолетние.