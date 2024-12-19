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Появились новые кадры из поезда, столкнувшегося с грузовым составом

На опубликованных кадрах можно увидеть одеяла на оконных рамах - пассажиры набрасывали их, чтобы выбраться из поезда через окно и не пораниться осколками.
Елена Сивонен Анастасия Бобылева 2024-12-19 05:42:49
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Появились новые кадры с места столкновения пассажирского и грузового поездов а Мурманской области. На видео попали одеяла, которыми пассажиры накрывали нижнюю часть оконной рамы, чтобы выбраться из поезда через окно и не пораниться осколками.

В коридоре можно увидеть многочисленные осколки. На полках  купе осталось постельное белье - люди явно в спешке покидали поезд.

Некоторые вагоны при столкновении перевернулись, они также попали на видео. Железнодорожники уже начали проводить восстановительные работы.

В результате столкновения двух поездов погибли два человека. Одна из пострадавших скончалась в карете скорой помощи, другой пассажир - уже в медицинском учреждении. Также известно, что более 20 человек получили травмы, трое из них несовершеннолетние.

#поезд #Мурманская область #Трагедия #наш эксклюзив
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