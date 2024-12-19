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Число погибших при ЧП с поездами под Мурманском выросло до двух

Второй человек погиб в результате полученных травм в больнице.
Таисия Кваша 2024-12-19 03:00:05
© Фото: ТРК «Звезда»

Второй пассажир попавшего в столкновение поезда под Мурманском погиб в медицинском учреждении в результате полученных травм. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он отметил, что на данный момент врачи делают все необходимое для того, чтобы пострадавшие пассажиры в скором времени пошли на поправку.

Губернатор поблагодарил экстренные службы, которые выполнили задачу по устранению последствий схода поездов, а также местных жителей и пассажиров, которые помогали в эвакуации пострадавших.

Ранее пресс-служба РЖД сообщила об одной погибшей при столкновении поездов в Мурманской области. Она скончалась в карете скорой помощи. Сообщается, что семье и родственникам погибшей будет выплачена компенсация в размере 2 миллионов 200 тысяч рублей.

#Мурманская область #ЧП #Трагедия #погибший #андрей чибис #столкновение поездов
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