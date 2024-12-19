Число погибших при ЧП с поездами под Мурманском выросло до двух

Второй пассажир попавшего в столкновение поезда под Мурманском погиб в медицинском учреждении в результате полученных травм. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он отметил, что на данный момент врачи делают все необходимое для того, чтобы пострадавшие пассажиры в скором времени пошли на поправку.

Губернатор поблагодарил экстренные службы, которые выполнили задачу по устранению последствий схода поездов, а также местных жителей и пассажиров, которые помогали в эвакуации пострадавших.

Ранее пресс-служба РЖД сообщила об одной погибшей при столкновении поездов в Мурманской области. Она скончалась в карете скорой помощи. Сообщается, что семье и родственникам погибшей будет выплачена компенсация в размере 2 миллионов 200 тысяч рублей.