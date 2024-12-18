Число пострадавших в ЧП с поездами под Мурманском выросло до 17

Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 17 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних», - уточнил он.

Кузнецов добавил, что 13 человек уже госпитализировали. Еще четверых транспортируют в медицинские учреждения.

Состояние трех пострадавших в настоящее время оценивается как тяжелое, у остальных - среднее.

Напомним, что вечером, 18 декабря в Мурманской области с путей сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург, в результате столкновения с грузовым составом. «Звезда» опубликовала кадры с места крушения.