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Одна из пострадавших при столкновении поездов под Мурманском скончалась

РЖД принесло глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей.
Игнат Далакян 2024-12-18 20:35:23
© Фото: sztproc, Telegram

Одна из пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области скончалась. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«К сожалению, одна из пострадавших в результате схода поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург скончалась в машине скорой помощи», - говорится в заявлении в телеграм-канале.

Компания принесла глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей. Отмечается, что РЖД сделают все для оказания семье необходимой поддержки.

Также отмечается, что родственникам будет выплачена компенсация в размере 2 миллионов 200 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена выплата возмещения от страховой компании «СОГАЗ».

ЧП произошло немногим ранее в Мурманской области. По прибытию на станция Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезд. МЧС сообщило о 14 пострадавших, среди которых была и погибшая. Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту крушения направлены семь бригад скорой помощи, также были сформированы дополнительные.

#в стране и мире #поезд #Мурманская область #Трагедия #столкновение #пассажирский поезд #погибшая
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