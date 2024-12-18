Одна из пострадавших при столкновении поездов под Мурманском скончалась

Одна из пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области скончалась. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«К сожалению, одна из пострадавших в результате схода поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург скончалась в машине скорой помощи», - говорится в заявлении в телеграм-канале.

Компания принесла глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей. Отмечается, что РЖД сделают все для оказания семье необходимой поддержки.

Также отмечается, что родственникам будет выплачена компенсация в размере 2 миллионов 200 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена выплата возмещения от страховой компании «СОГАЗ».

ЧП произошло немногим ранее в Мурманской области. По прибытию на станция Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезд. МЧС сообщило о 14 пострадавших, среди которых была и погибшая. Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту крушения направлены семь бригад скорой помощи, также были сформированы дополнительные.