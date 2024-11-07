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В Кремле не исключили общение Путина с Трампом до инаугурации

При этом российский лидер не планирует контактов с Джо Байденом.
Сергей Лебедев 2024-11-07 13:55:18
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

В Кремле не исключают возможности общения российского лидера Владимира Путина с Дональдом Трампом до церемонии инаугурации избранного президента США. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Оно не исключено. Трамп же говорил, что будет звонить Путину до инаугурации», - отметил официальный представитель Кремля.

При этом он добавил, что российский лидер не планирует контактов с уходящим американским президентом Джо Байденом.

Накануне Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о планах Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах. Он призвал не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая  вовлечена в войну против РФ.

Напомним, что на прошедших в США президентских выборах победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он значительно обошел демократку Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков.

Действующий вице-президент признала свое поражение, а также поздравила Дональда Трампа с победой и пообещала мирно передать ему власть.

#Выборы #Дональд Трамп #Владимир Путин #Президент #инаугурация #общение
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