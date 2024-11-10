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AP: Трамп победил на выборах, получив 312 голосов выборщиков

В то же время Трамп получил 50,5% голосов избирателей США, а Харрис - 48,0%.
Марина Крижановская 2024-11-10 06:40:34
© Фото: Andi Rice Keystone Press Agency Globallookpress

На выборах президента США в 2024 году кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков.

Его оппонент - кандидат от Демократической партии Камала Харрис заручилась поддержкой 226 выборщиков. Таким прогнозом поделилось агентство AP (Associated Press).

Кроме этого, Трамп получил 50,5% голосов американских избирателей, а Харрис - 48,0%.

Согласно американской системе выборов, коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать за кандидатов 17 декабря в соответствии с волей избирателей.

Инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года, до этого, 6 января, новый состав конгресса утвердит результаты голосования на президентских выборах.

Немногим ранее Трамп развеял слухи о том, что пригласит работать в свою администрацию бывшего постпреда страны при ООН Никки Хейли, или бывшего государственного секретаря Майка Помпео, не став при этом объяснять свой отказ от их кандидатур. Оба они работали в администрации США в первый президентский срок Дональда Трампа.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Камала Харрис #выборы-2024 #голоса выборщиков
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