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Песков: Путину не направляли приглашение на инаугурацию Трампа

Ранее сообщалось, что на мероприятие пригласили ряд мировых лидеров.
Сергей Лебедев 2024-12-12 13:25:58
© Фото: Shealah Craighead ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Российскому лидеру Владимиру Путину не направляли приглашение на инаугурацию избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом в четверг в разговоре с журналистами сообщил официальный представитель Кремля.

«Нет, не направляли», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина, венгерского премьер-министра Виктора Орбана и других мировых лидеров на свою инаугурацию. Пока еще неизвестно, будут ли они присутствовать на мероприятии.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января следующего года. Именно с этого момента он станет новым президентом Соединенных Штатов.

#Дональд Трамп #Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Президент #инаугурация #приглашение
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