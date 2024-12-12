Песков: Путину не направляли приглашение на инаугурацию Трампа

Российскому лидеру Владимиру Путину не направляли приглашение на инаугурацию избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом в четверг в разговоре с журналистами сообщил официальный представитель Кремля.
«Нет, не направляли», - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина, венгерского премьер-министра Виктора Орбана и других мировых лидеров на свою инаугурацию. Пока еще неизвестно, будут ли они присутствовать на мероприятии.
Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января следующего года. Именно с этого момента он станет новым президентом Соединенных Штатов.
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