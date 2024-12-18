МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рябков: Запад создает риски применения Россией ядерного оружия

Дипломат отметил, что агрессивная политика НАТО направлена на разрушение безопасности нашей страны.
Сергей Лебедев 2024-12-18 17:55:25
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Риски, которые западные страны создают на границах России, могут привести к тому, что встанет вопрос о применении ядерного оружия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, агрессивная политика НАТО направлена на разрушение безопасности нашей страны.

«Создаются риски, когда может встать вопрос о применении ядерного оружия», - отметил дипломат в ходе дискуссии международного клуба «Валдай».

Ранее Сергей Рябков заявлял, что Россия нацелена на приведение Соединенных Штатов в чувство. По его словам, Москва добьется, чтобы Вашингтон «охватила дрожь» от действий на Украине. Также дипломат отмечал, что у РФ есть масштабный арсенал военно-технических средств, способных вразумить Запад.

В ноябре заместитель министра иностранных дел говорил, что США и НАТО близки к признанию полноценными участниками конфликта на Украине. Запад, подчеркнул Сергей Рябков, сейчас находится в опасной иллюзии о победе над Россией.

#Россия #в стране и мире #НАТО #сша #РФ #МИД РФ #Сергей Рябков
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 