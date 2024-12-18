Рябков: Запад создает риски применения Россией ядерного оружия

Риски, которые западные страны создают на границах России, могут привести к тому, что встанет вопрос о применении ядерного оружия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, агрессивная политика НАТО направлена на разрушение безопасности нашей страны.

«Создаются риски, когда может встать вопрос о применении ядерного оружия», - отметил дипломат в ходе дискуссии международного клуба «Валдай».

Ранее Сергей Рябков заявлял, что Россия нацелена на приведение Соединенных Штатов в чувство. По его словам, Москва добьется, чтобы Вашингтон «охватила дрожь» от действий на Украине. Также дипломат отмечал, что у РФ есть масштабный арсенал военно-технических средств, способных вразумить Запад.

В ноябре заместитель министра иностранных дел говорил, что США и НАТО близки к признанию полноценными участниками конфликта на Украине. Запад, подчеркнул Сергей Рябков, сейчас находится в опасной иллюзии о победе над Россией.