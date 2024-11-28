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Рябков: Москва нацелена на то, чтобы привести в чувство США

По словам замглавы МИД, Россия добьется, чтобы США «охватила дрожь» от действий на Украине.
Владимир Рубанов 2024-11-28 05:31:58
© Фото: МИД РФ

Россия хочет, чтобы США поняли, к чему приведет их участие в конфликте на Украине, сказал в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По словам дипломата, американские политики легко говорят о том, как далеко и куда они могут применять свое оружие. Но они должны понимать, что это означает их участие в конфликте.

Дипломат сказал, что раньше в Вашингтоне почувствовали бы от этого «дрожь и оторопь». А сейчас это не так. Но Россия добьется того, чтобы США почувствовали «дрожь и оторопь» и осознали, какими последствиями грозит их вовлеченность в украинский конфликт, сказал Рябков.

«Все-таки их надо приводить в чувство. И то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», - сказал замглавы МИД.

Ранее Пентагон официально подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS вглубь российской территории. Минобороны России подтвердило уже несколько эпизодов применения западных ракет по регионам РФ.

В минувший четверг Владимир Путин сообщил о первых ударах ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Он заявил, что спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера.

#ракеты #Украина #сша #Владимир Путин #МИД РФ #Сергей Рябков #Storm Shadow #ATACMS
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