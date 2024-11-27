Рябков: США и НАТО близки к признанию участниками конфликта на Украине

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью RT, что США и НАТО близки к признанию полноценными участниками конфликта на Украине.

«Момент близок, когда не будет другого варианта, кроме как признать США и НАТО <...> полноценными участниками конфликта», - сказал Рябков.

По словам российского дипломата, западные страны находятся в опасной иллюзии, что они якобы смогут одержать победу над Россией.

«Ядерная держава не может быть побеждена», - заключил заместитель главы МИД РФ.

Ранее заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков рассказал о вариантах, при которых Москва пойдет на разрыв дипломатических отношений с Вашингтоном.