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Рябков: США и НАТО близки к признанию участниками конфликта на Украине

Запад находится в опасной иллюзии, что он якобы сможет победить Россию.
Виктория Бокий 2024-11-27 16:29:57
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью RT, что США и НАТО близки к признанию полноценными участниками конфликта на Украине.

«Момент близок, когда не будет другого варианта, кроме как признать США и НАТО <...> полноценными участниками конфликта», - сказал Рябков.

По словам российского дипломата, западные страны находятся в опасной иллюзии, что они якобы смогут одержать победу над Россией.

«Ядерная держава не может быть побеждена», - заключил заместитель главы МИД РФ.

Ранее заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков рассказал о вариантах, при которых Москва пойдет на разрыв дипломатических отношений с Вашингтоном.

#Москва #Россия #НАТО #сша #конфликт #Сергей Рябков #Вашингтон
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