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Исполнителю убийства генерала Кириллова обещали въезд в ЕС и $100 тысяч

СК РФ сообщил, какую награду пообещали совершившему теракт против генерала Игоря Кириллова.
Марина Крижановская 2024-12-18 09:43:50
© Фото: ТРК «Звезда»

Следственный комитет РФ сообщил, что совершившему теракт, в котором погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, пообещали большое вознаграждение. Мужчина мог получить 100 тысяч долларов и выезд в Европейский союз для дальнейшего проживания.

«За совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания», - уточнили в ведомстве.

Прежде в СК РФ назвали, кто стал исполнителем убийства высокопоставленного генерала. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения, который прибыл в Россию после вербовки украинскими спецслужбами. Его задержали и доставили к следователю.

Во время допроса задержанный сообщил, что по прибытии в Москву он получил самодельное взрывное устройство, которое установил в самокат и припарковал рядом с подъездом дома, где проживал Кириллов.

Также узбекский гражданин арендовал автомобиль сервиса каршеринга, в котором установил камеру видеонаблюдения, чтобы контролировать место проживания военнослужащего. Следственный комитет отметил, что трансляция велась в онлайн-режиме в украинский город Днепропетровск.

#в стране и мире #Теракт #игорь кириллов #Узбекистан #СК РФ #украинские спецслужбы #исполнитель убийства
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