Кириллов заявил, что уверен в наличии у Киева «грязной» бомбы

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» заявил, что, по его мнению, Украина располагает «грязной» бомбой.

«"Грязная" бомба... ну, секреты не будем раскрывать. На самом деле, это не так сложно. Я думаю, у них есть она», - сказал Кириллов.

Также Игорь Кириллов в студии нашего телеканала заявил, что благодаря специальной военной операции Соединенные Штаты были вынуждены закрыть большую часть военно-биологических программ на Украине.

Он отметил, что эти действия имеют и обратную сторону - американцы пытаются перенести часть биолабораторий в Африку, а часть - на территорию бывших республик Советского Союза.

Полную версию интервью с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты смотрите в видео к этой новости.

Ранее в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» главком ВМФ России Александр Моисеев заявил, что атомные «Бореи» пробудут в строю еще 30-40 лет.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.