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Володин заявил о преступной сущности Киева после гибели Кириллова

Володин призвал найти и наказать по всей строгости закона виновных в смерти начальника войск РХБЗ Кириллова.
Марина Крижановская 2024-12-17 12:37:43
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал очевидной преступную сущность киевского режима, говоря о гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Он назвал Украину террористическим государством во главе с нелегитимным президентом-нацистом Владимиром Зеленским.

Володин отметил, что начальник войск РХБЗ Кириллов сделал многое для России и обеспечения ее суверенитета и безопасности. Представитель нижней палаты парламента призвал наказать всех виновных в убийстве высокопоставленного российского военачальника. Володин и депутаты Госдумы почтили минутой молчания память погибшего генерала.

«Мы с вами хорошо знаем Игоря Анатольевича по совместной работе, когда проводили парламентское расследование вопросов создания биолабораторий на территории Украины. Это не только военачальник, но в первую очередь ученый. Он до этого возглавлял академию, Герой Труда и очень многое сделал для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны», - заявил Володин.

Напомним, о гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова стало известно утром 17 декабря. Он скончался во время взрыва около дома на Рязанском проспекте в Москве. Следствие сообщило, что рано утром он направлялся на работу со своим помощником. В какой-то момент у подъезда раздался взрыв, который очевидцы назвали похожим на детонацию.

Позже стало известно, что сработало самодельное взрывчатое устройство, которое было заложено в стоявший рядом самокат.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и квалифицировал его как теракт. Сообщается, что уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и по поводу незаконного оборота оружия и боеприпасов.

#в стране и мире #игорь кириллов #Вячеслав Володин #Госдума РФ #Начальник войск РХБЗ ВС РФ
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