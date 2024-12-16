Председатель правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун подал в отставку

Председатель правящей южнокорейской партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун объявил о своей отставке. Об этом пишет агентство Yonhap.

«Лидер Хан Дон Хун заявил об отставке после импичмента», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Юн Сок Елю. Его отстранение от должности поддержали 204 депутата и 85 выступили против.

Прокуратура республики объявила Юн Сок Еля подозреваемым по делу о мятеже против государственного строя. Расследование по этому делу началось после того, как президент ввел в стране военное положение, а затем, спустя несколько часов, отменил его.