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Председатель правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун подал в отставку

Как сообщает Yonhap, Хан Дон Хун принял решение об отставке после того, как президенту Юн Сок Елю объявили импичмент.
Анастасия Бобылева 2024-12-16 05:22:01
© Фото: © Lee Jae-Won AFLO Global Look Press

Председатель правящей южнокорейской партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун объявил о своей отставке. Об этом пишет агентство Yonhap.

«Лидер Хан Дон Хун заявил об отставке после импичмента», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Юн Сок Елю. Его отстранение от должности поддержали 204 депутата и 85 выступили против.

Прокуратура республики объявила Юн Сок Еля подозреваемым по делу о мятеже против государственного строя. Расследование по этому делу началось после того, как президент ввел в стране военное положение, а затем, спустя несколько часов, отменил его.  

#Южная Корея #отставка #Юн Сок Ёль #хан дон хун
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