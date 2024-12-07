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Президент Юн извинился за военное положение в Южной Корее

На фоне предстоящего голосования по импичменту Юн Сок Ель извинился перед нацией за введенное ранее военное положение.
Марина Крижановская 2024-12-07 04:40:16
© Фото: Albert Nieboer Royal Press Europe Globallookpress

Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель извинился за введение военного положения в государстве и пообещал, что больше такого не повторится в преддверии голосования по его импичменту.

«Юн приносит извинения за то, что объявление военного положения вызвало беспокойство и неудобства для населения. Второго военного положения не будет», - цитирует агентство Yonhap сообщение президента, показанное по телевидению.

Голосование по вопросу импичмента Юн Сок Елю откроет Национальное собрание (парламент) Республики Корея в 17:00 7 декабря (11:00 по московскому времени). Президента страны обвиняют в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий.

Напомним, президент Юн 3 декабря ввел военное положение в Южной Корее. Спустя несколько часов, после голосования парламента об его отмене, Юн заявил, что отозвал армию и отменит военное положение, для чего было созвано заседание кабинета министров.

#в стране и мире #Южная Корея #республика корея #извинения #военное положение #Юн Сок Ёль #голосование по импичменту
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