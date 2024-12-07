Президент Юн извинился за военное положение в Южной Корее

Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель извинился за введение военного положения в государстве и пообещал, что больше такого не повторится в преддверии голосования по его импичменту.

«Юн приносит извинения за то, что объявление военного положения вызвало беспокойство и неудобства для населения. Второго военного положения не будет», - цитирует агентство Yonhap сообщение президента, показанное по телевидению.

Голосование по вопросу импичмента Юн Сок Елю откроет Национальное собрание (парламент) Республики Корея в 17:00 7 декабря (11:00 по московскому времени). Президента страны обвиняют в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий.

Напомним, президент Юн 3 декабря ввел военное положение в Южной Корее. Спустя несколько часов, после голосования парламента об его отмене, Юн заявил, что отозвал армию и отменит военное положение, для чего было созвано заседание кабинета министров.