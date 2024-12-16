Новый род войск и «Орешник»: как прошло расширенное заседание коллегии МО РФ

Министр обороны Андрей Белоусов анонсировал целый ряд изменений, которые ждут вооруженные силы уже в самое ближайшее время. О них глава ведомства заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации. В следующем году сформируют новый род войск и нарастят производство комплекса средней дальности «Орешник». В заседании коллегии принял участие Владимир Путин. И первые слова его выступления были посвящены подвигам и достижениям участников СВО.

«Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов, хочу сердечно поблагодарить наших героев, солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой личный состав Министерства обороны, Росгвардии, наших специальных служб и других силовых структур, которые четко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были, не жалеют самих себя, жизни своей не жалеют ради победы, ради отечества», - рассказал верховный главнокомандующий ВС РФ.

После минуты молчания в память о погибших. Президент напомнил, с чем и кем сегодня сражается наша армия и постоянно растущей угрозе со стороны Запада.

«Вблизи российских границ формируются и сколачиваются ударные группировки войск альянса. Так, численность американских военнослужащих в Европе уже превысила 100 000 человек. Устремления НАТО давно вышли за пределы так называемой зоны его исторической ответственности, помимо так называемого восточного фланга альянс наращивает свое присутствие в регионе АТР. С подачи США формируются нове военно-политические союзы, которые подрывают сложившуюся десятилетиями архитектуру безопасности. Не меньшую обеспокоенность вызывает деятельность США по созданию и подготовке к размещению в передовых зонах высокоточных ударных средств наземного базирования с дальностью стрельбы до 5 500 километров», - сказал Путин.

Для предотвращения агрессии наша армия в последние годы совершила рекордный качественный скачок. Штатная численность вооруженных сил повышена до полутора миллиона военнослужащих. Ускоренными темпами идет модернизация и переоснащение вооружения. Доля обновления в стратегических ядерных силах уже составила 95%. При этом недавно была продемонстрированы возможности новой ракетной системы «Орешник».

«Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности "Орешник". В ноябре в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия он был успешно использован. Использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников», - отметил глава государства.

При этом, как подчеркнул и президент и отметил министр обороны, силы ядерного сдерживания и стратегического и не стратегического в ответ на наращивание сил НАТО у наших границ продолжают обновляться

«В следующем году продолжим перевооружение ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс «Ярс». Примем в состав авиационных стратегических сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М. Обеспечим включение в состав ВМФ ракетной подводной лодки стратегического назначения "Князь Пожарский". Продолжим совершенствовать вооружение для введения так называемых бесконтактных боевых действий, развивать технологии создания робото-технических комплексов воздушного, наземного и морского базирования. И помехозащищенных систем управления ими на основе ИИ и технологии межмашинного взаимодействия», - рассказал министр обороны.

А для работы над новыми образцами вооружения, такими как «Орешник» качественно изменяется организационный подход в конструкторско-научной сфере.

«По каждой системе вооружения с учетом развития технологий в следующем году создать сеть военно-экспериментальных центров по основным научно-технологическим направлениям. Такие центры должны будут осуществлять испытания и апробацию образцов в боевых условиях, тесно взаимодействие с промышленностью, а также обеспечивать обучение специалистов и внедрение новых изделий в войска. Нужно наладить качественно новую систему взаимодействия с гражданским научным сообществом, производственными лабораториями. По аналогии с национальной технологической инициативой запустить военную технологическую инициативу», - сказал Белоусов.

При этом по-прежнему приоритетной задачей является успешное завершение СВО. Противник за время операции уже потерял более 1 миллиона солдат. Только в этом году потери ВСУ превысили 560 тысяч и более 40 тысяч приходится на Курскую область. И Андрей Белоусов отметил особо отличившиеся в боях части.

Во многом успехов удается добиться, что экономика страны оперативно перестроилась на военные рельсы.

«В текущем году по сравнению с 2022-м годом увеличено поступление новых и модернизированных танков - в семь раз. Боевых машин пехоты и бронетранспортеров - в три раза. Беспилотных летательных аппаратов поставлено в двадцать три раза больше. Артиллерийских боеприпасов - в двадцать два раза. При таких объемах срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники практически нет. Из 260-и позиций всего по четырем позициям продукция поставляется с задержками», - отметил глава Минобороны России.

Современные технологии диктуют необходимость перехода на качественно новый уровень автоматизированного управления войсками.

«Элементы наработки такой системы есть во всех группировках и многих частях соединения. Разработать такую систему и обеспечить первый этап ее внедрения в войсках уже в следующем году», - заявил Белоусов.

Самым значимым, как отметил министр, стал прорыв в тактике действий подразделений с массовым применением дронов. Специально создан центр перспективных беспилотных технологий Рубикон. Но все же необходимо улучшать ТТХ наземных, надводных и воздушных аппаратов. Войсковые образцы беспилотников, придуманные бойцами, приказано тут же отправлять на официальные испытания. А успешные, внедрять в систему вооружения. И для решения всех этих задач министр впервые анонсировал образование не просто обособленных подразделений, а в исполнении поручения президента, целый отдельный род войск.

«Поручение верховного главнокомандующего - предлагается сформировать новый род войск войска беспилотных систем. При вашем решении завершим их создание уже в 3 квартале следующего года», - сказал министр обороны РФ.

Продолжает модернизироваться механизм взаимодействия боевых частей в зоне СВО и предприятий ОПК. Внедряется Новый гибкий механизм закупки отдельных видов вооружений и техники. Это позволит сократить срок закупки до 1-2 недель. При этом постоянно совершенствуются и рембазы военной техники

«В текущем году в максимально сжатые сроки развернуты дополнительные ремонтные подразделения вблизи линии фронта. Помимо ремонта они занимаются оборудованием техники, средствами защиты. Всего в районах боевых действий задействовано более 300-от выездных бригад предприятий промышленности. Принятые меры позволили повысить уровень исправности вооружений и военной техники. Однако и здесь есть еще над чем работать. Необходимо обеспечить поддержание исправности на уровне не ниже 98%. Это очень амбициозная цель. Амбициозная цифра. Но Андрей Михайлович Булыга сказал, что она достижима, и мы, безусловно, с ней справимся», - заявил Андрей Белоусов.

При этом министр особо подчеркнул важность усовершенствования и усиления системы противовоздушной обороны.

Так же опыт полученный в ходе СВО применят к совершенствованию системы материально-технического обеспечения.

Огромный объем работы предстоит выполнить и в области социального обеспечения. В ближайшее время свыше 9 000 военнослужащих получат жилье. Грандиозными темпами в Министерстве обороны идет и строительство новых госпиталей, и реабилитационных центров.

«За счет привлечения внебюджетных источников это позволит дополнительно проводить медицинскую реабилитацию более 11 000 военнослужащих. Также со следующего года изменится система оказания медицинской помощи участникам СВО, получившим тяжелые ранения, которые привели к ампутации конечностей. Будет осуществлен переход на новые современные стандарты, которые позволят предоставлять полный цикл услуг протезирования и реабилитации», - пообещал глава МО РФ.

Отметил министр и растущий уровень тактической медицины. Благодаря действиям эвакуационных команд, сегодня в строй возвращается почти 90% военнослужащих получивших ранение. Но так же отмечены и проблемные моменты с поиском пропавших без вести. На решение этого вопроса в военном ведомстве направлены максимальные усилия.

«Создать комплексную систему поиска пропавших без вести и поддержки членов их семей. На данный момент эта работа ведется слишком долго и, прямо скажем, с невысокой результативностью к поиску. Внести изменения в нормативную базу, объединить усилия с волонтерами, обеспечив их оснащение и организацию работы в зоне СВО, они там и так уже работают, что нам нужно с ними более четко координировать действия. Необходимо предоставить дополнительную поддержку семьям пропавших без вести», - отметил министр обороны России.

Кроме этого сегодня в Министерстве обороны в исполнении поручения президента наращивается и работа в области международного сотрудничества.

«В том числе проведено 21 международное учение, осуществлялось совместное патрулирование воздушного пространства. Развивается сотрудничество в сфере военного образования. Ежегодно в России проходит обучение около 9 000 слушателей курсантов из более чем 50 стран. Делимся с ключевыми партнерами российским опытом ведения боевых действий. В стажировках и консультациях участвовало более 1 200 иностранных военнослужащих. Вместе с тем очевидна необходимость менять подходы к формированию приоритетов», - заявил глава Минобороны РФ.

Эта итоговая коллегия стала первой для Андрея Белоусова на посту министра обороны.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Хотел бы выразить Вам глубокую признательность за постоянное внимание к вопросам строительства и развития Вооруженных сил, обеспечения социальными гарантиями военнослужащих и членов их семей. Хотел бы также поблагодарить администрацию президента, Федеральное Собрание и Правительство за консолидированную поддержку нашей работы. Высказать слова благодарности за совместную работу коллегам по силовому блоку. И, конечно, искренне поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за создание мощного задела в развитии Вооруженных сил», - подытожил Белоусов.

Все грядущие преобразования в вооруженных силах и геополитическую ситуацию участники коллегии обсудили детально. Но у же в закрытой части заседания.

По итогам о поставленных задачах на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Булыга.

«Министр обороны поставил задачи по, прежде всего, защите объектов хранения материальных средств, а это арсеналы, склады, базы. Не менее важные задачи стоят в части ремонта, восстановления и техники. В текущем году развернуты дополнительные ремонтные подразделения. У нас вблизи линии фронта, помимо ремонта, они занимаются оборудованием техники средствами защиты. Также нам предстоит завершить войсковые испытания и начать поставки новых предметов полевой формы одежды», - отметил он.

Планами на следующий год, которые определил верховный главнокомандующий, поделилась статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.

«Улучшить качество медицинской помощи. Конечно же решение жилищных вопросов», - сказала она.

Заместитель министра обороны России Павел Фрадков заявил, что все задачи главы МО РФ будут выполнены.

«В первую очередь мы должны обеспечить создание инфраструктуры для программы вооружения, она достаточно обширная. И, конечно же, социальное обеспечение военнослужащих. Это организация мест их размещения, медицинское обеспечение, что в принципе является для нас приоритетом», - сообщил Павел Фрадков.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал Андрея Белоусова современным министром обороны. По словам президента России, глава МО РФ разбирается, в том числе, в теме беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.