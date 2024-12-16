Белоусов: ВСУ потеряли почти миллион боевиков за время спецоперации

С начала специальной операции потери Вооруженных сил Украины составили около миллиона человек. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации заявил глава военного ведомства Андрей Белоусов.

Министр отметил, что только в этом году киевский режим лишился более 560 тысяч боевиков убитыми и ранеными. А в курской авантюре потери ВСУ превысили 40 тысяч человек.

«Подорван боевой потенциал противника», - отметил Андрей Белоусов.

Ранее Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что Российская армия прочно владеет стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной операции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.