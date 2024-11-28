Путин назвал Белоусова современным министром обороны

Президент России Владимир Путин назвал Андрея Белоусова современным министром обороны. Он отметил, что глава российского оборонного ведомства разбирается в теме беспилотников.

О работе главы Минобороны президент высказался на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан и саммита ОДКБ.

«У нас современный министр обороны, человек, который неплохо разбирается во всех этих сферах, хотя по базовому образованию он прежде всего экономист. Но тем не менее он же у меня занимался беспилотными летательными аппаратами, когда еще был первым вице-премьером», - отметил он.

Напомним, в мае Путин назвал Белоусова одним из лучших экономистов в стране, отметил его способность координировать деятельность Минобороны. Президент пояснил, что глава оборонного ведомства должен «раскрыть» министерство для конструктивной работы с научными центрами, производителями изделий и компонентов для военной техники.

Белоусов в прошлом правительстве был первым председателем правительства РФ. До этого он много лет работал в Министерстве экономического развития.