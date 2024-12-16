Сийярто: в ЕС никто не поддержал инициативу о рождественском перемирии

В Европейском союзе никто не поддержал предложение Венгрии о рождественском прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто по итогам совета МИД стран ЕС. По его словам, многие даже высказались против инициативы.

«Никто не высказался за. Только словацкий коллега поддержал сохранение на повестке дня дипломатического решения», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил установить рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными между РФ и Украиной. На инициативу отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, ФСБ передала в посольство Венгрии предложения по обмену пленными.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Киев отклонил предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о перемирии и масштабном обмене пленными.