Россия передала Венгрии предложения по обмену пленными с Украиной

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил обмен пленными между РФ и Украиной и рождественское прекращение огня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва сразу же отреагировала на инициативу.

«В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными», - сказал пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что, судя по реакции Киева, Украина отклонила инициативу Орбана.

Москва поддерживает усилия Венгрии по установлению мира на Украине, отметили в Кремле. Консультации на эту тему продолжатся.

Ранее венгерский премьер-министр написал в соцсети, что предложил Зеленскому установить на Рождество прекращение огня и провести обмен военнопленными с Россией. По его словам, Киев отклонил эту идею.

Напомним, разговор Путина и Орбана состоялся накануне по инициативе Будапешта. Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества и обменялись мнениями по украинской проблематике.