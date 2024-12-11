Венгрия предложила Украине на Рождество прекратить огонь с РФ

Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня и провести обмен военнопленными с Россией. Киев отклонил эту идею, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Будапешт предложил такие меры в конце председательства Венгрии в ЕС, сообщил он.

«Печально, что президент Зеленский сегодня это явно отверг и исключил», - написал Орбан в X.

Премьер-министр не уточнил, как мирное предложение было направлено Зеленскому и как был получен ответ.

11 декабря венгерский премьер сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Орбан выразил заинтересованность в содействии «совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса» на Украине, в том числе с учетом контактов с западными лидерами, сообщили в Кремле.

Днем раньше венгерский премьер провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома Майк Уолц и бизнесмен Илон Маск.

Ранее премьер обсуждал урегулирование на Украине в Ватикане с папой Римским Франциском.

В июле Орбан встретился с Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Эрдоганом, Дональдом Трампом и Зеленским. Он назвал эту серию поездок миссией мира. После этого премьер передал лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса.