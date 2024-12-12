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Сийярто сообщил Лаврову об отказе Киева от перемирия и обмена пленными

Глава МИД России отметил, что это далеко не первый случай, когда Киев отвергает идеи заинтересованных в перемирии стран.
Виктория Бокий 2024-12-12 18:41:28
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Киев отклонил предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о перемирии и масштабном обмене пленными. Об этом сообщили в МИД РФ.

Глава российского дипломатического ведомства ответил своему венгерскому коллеге, что этот случай далеко не первый, когда инициативы заинтересованных в мире стран, таких как Венгрия и Турция, отвергаются Киевом.

Одиннадцатого декабря по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана. Политики обсудили актуальные темы в развитии взаимовыгодных отношений между странами, а также обменялись мнениями по украинской проблематике.

Об отказе Зеленского от идеи Орбана прекратить огонь в Рождество сообщил ранее сам премьер-министр Венгрии в соцсети X.

#Россия #Сергей Лавров #МИД РФ #Венгрия #Петер Сийярто #МИД Венгрии
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