Сийярто сообщил Лаврову об отказе Киева от перемирия и обмена пленными

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Киев отклонил предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о перемирии и масштабном обмене пленными. Об этом сообщили в МИД РФ.

Глава российского дипломатического ведомства ответил своему венгерскому коллеге, что этот случай далеко не первый, когда инициативы заинтересованных в мире стран, таких как Венгрия и Турция, отвергаются Киевом.

Одиннадцатого декабря по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана. Политики обсудили актуальные темы в развитии взаимовыгодных отношений между странами, а также обменялись мнениями по украинской проблематике.

Об отказе Зеленского от идеи Орбана прекратить огонь в Рождество сообщил ранее сам премьер-министр Венгрии в соцсети X.