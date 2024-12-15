В Нью-Йорке заявили о приостановке работы аэропорта из-за дрона

Взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Стюарт в Нью-Йорке были закрыты в течение часа из-за активности неизвестного БПЛА в небе над штатом, заявила губернатор Кэти Хокул. Инцидент произошел вечером в пятницу, 13 декабря, пишет телеканал NBC News.

«Это зашло слишком далеко», - прокомментировала Хокул.

Она также призвала федеральные власти к помощи, заявив, что администрация президента Джо Байдена должна вмешаться в процесс. Уточняется, что приостановка работы аэропорта не повлияла на полеты.

Напомним, ранее сообщалось о появлении загадочных дронов в небе над Нью-Джерси. К этому моменту власти США не смогли определить их происхождение, а в ФБР заявили, что не знают, есть ли угроза от этих БПЛА. По данным СМИ, беспилотники превышают размеры любительских и находились вблизи военного объекта.

Ситуацию с дронами в стране прокомментировал избранный президент США Дональд Трамп, который призвал сбивать их.