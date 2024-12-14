Трамп призвал сбивать загадочные дроны, замеченные над США

Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп призвал американское правительство сбивать таинственные беспилотники, замеченные в небе над страной.

«По всей стране были замечены таинственные беспилотники. Неужели это действительно происходит без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Сообщите общественности, и немедленно. В противном случае, сбивайте их», - написал он в своей социальной сети Truth Social.

Свою речь политик завершил несколькими восклицательными знаками.

Ранее неизвестные дроны, которые превышают размеры тех, что используют любители, обнаружили в небе над Нью-Джерси. До сих пор неизвестно, кто запускает их и какие цели преследует. В обществе призвал властей штата ввести чрезвычайное положение.

Известно, что недалеко от места их появления находится военная база и поле для игры в гольф Трампа. В Пентагоне успокоили население, заявив, что дроны не были запущены врагами Соединенных Штатов.