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В Нью-Джерси могут ввести режим ЧС из-за неизвестных дронов

Неопознанные беспилотники часто замечают ночью вблизи военной базы в Бедминстере.
Ян Брацкий 2024-12-11 03:50:00
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Global Look Press

Власти штата Нью-Джерси должны ввести режим чрезвычайного положения из-за многочисленных случаев наблюдения неизвестных беспилотников.

С таким призывом выступил сенатор от штата Джон Брэмник. С его слов, наблюдаемые БПЛА гораздо крупнее тех, что обычно используют любители.

«Штат Нью-Джерси должен ввести ограниченный режим чрезвычайного положения, запрещающий использование всех дронов, до тех пор, пока общественность не получит объяснения по поводу этих многочисленных наблюдений», - цитирует сенатора ABC News.

По сообщениям телеканала, дроны вызывают опасения из-за близости военной базы и поля для игры в гольф избранного президента США Дональда Трампа к местам, где чаще всего наблюдают неизвестные БПЛА.

Кто запускает дроны и какие цели при этом преследует - неизвестно. Власти штата ведут расследование.

Представитель ФБР призвал граждан сообщать обо всех случаях наблюдения за неопознанными дронами.

#сша #беспилотники #ФБР #чрезвычайное положение #нью-джерси
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