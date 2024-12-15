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Росрыболовство оценит ущерб биоресурсам после ЧП в Керченском проливе

Для этого нужны разведка с воздуха и пробы воды.
Владимир Рубанов 2024-12-15 22:45:58
© Фото: YouTube/Речной Флот Волгоград

Росрыболовство следит за ситуацией в Керченском проливе после аварии с танкерами. Об этом сообщили в ведомстве.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства и ВНИРО проанализировать ситуацию. Для оценки ущерба нужны разведка с воздуха и пробы воды.

Когда погода улучшится и последствия аварии устранят, специалисты оценят, как случившееся повлияло на природу.

Росрыболовство будет работать вместе с группой, которую собрало правительство по поручению президента. Владимир Путин дал указание организовать спасательные работы и собрать рабочую группу под руководством вице-премьера Виталия Савельева.

В воскресенье в Керченском проливе село на мель грузовое судно «Волгонефть 212». С него эвакуировали 13 человек, один из них погиб.

Позже МЧС России сообщило, что еще один танкер «Волгонефть 239» терпит бедствие в Керченском проливе. На его борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.

Росморречфлот сообщил, что инцидент произошел из-за шторма. Нефтепродукты попали в море.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Позже одно из дел переквалифицировали, потому что погиб член экипажа «Волгонефть 212».

#крушение #Черное море #шторм #танкер #Керченский пролив #Азовское море #Росрыболовство #«Волгонефть 239» #«Волгонефть 212»
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