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Путин поручил создать рабочую группу по ЧП в Керченском проливе

Глава государства выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.
Владимир Рубанов 2024-12-15 16:02:44
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин дал поручения по спасению людей и ликвидации последствий аварии в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Они доложили о ситуации с двумя танкерами, которые сели на мель во время шторма.

Президент дал указания по организации спасательных работ. По его поручению будет создана рабочая группа во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий разлива топлива.

Ранее в МЧС России сообщили, что с танкера «Волгонефть 212» в Керченском проливе эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб. Судно было повреждено во время шторма и село на мель.

На другом терпящем бедствие судне «Волгонефть 239» находятся 14 человек. Этот танкер тоже получил повреждение и лег в дрейф.

Возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

#Черное море #шторм #Владимир Путин #спасательная операция #танкер #Керченский пролив #Азовское море #МЧС России #судно #бедствие
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