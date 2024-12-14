В Грузии начались выборы президента

В Грузии стартовали президентские выборы. Впервые в истории страны главу выбирает не народ. Об этом сообщает 360.ru.

Нового президента избирают 300 парламентариев и депутатов, из которых 211 человек – кандидаты «Грузинской мечты». Единственным претендентом на пост главы государства стал бывший футболист и нынешний депутат Михаил Кавелашвили.

Ранее генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе извинился перед народом за выдвижение в президенты Грузии Саломе Зурабишвили в 2018 году.

Он отметил, что Зурабишвили служила не Грузии, а «иностранным силам».

«Я хотел бы извиниться перед нашим населением; мне жаль, что именно благодаря усилиям “Грузинской мечты” там оказалась эта женщина, которая, к сожалению, служила не Грузии, а иностранным силам. Слава богу, новый президент поздравит население Грузии с наступлением 2025 года», - приводит слова Каладзе источник.

Такая реакция генсека правящей партии Грузии и мэра Тбилиси последовала после заявления Зурабишвили, в котором она обвинила Каху Каладзе в провокации. Мэр Тбилиси решил 14 декабря, в день президентских выборов, зажечь огни на главной елке столицы Грузии, на что резко отреагировала Зурабишвили.

«Немыслимо, чтобы кому-то умному пришло в голову устроить провокацию на мероприятии, которое предназначено для детей, для нашего будущего поколения», - поделился мэр Тбилиси.

Напомним, что нынешняя глава Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что не покинет Президентский дворец после истечения ее полномочий 29 декабря.