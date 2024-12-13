Мэр Тбилиси извинился за выдвижение Зурабишвили на выборах в 2018 году

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе извинился перед народом за то, что в 2018 году он предложил Саломе Зурабишвили на выборах президента.

«Хочу в первую очередь извиниться перед нашим населением... за то, что именно усилиями "Грузинской мечты" оказалась там, где находится сейчас, эта женщина, которая с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам», — следует из в видеообращения.

Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения ее полномочий. При этом, выборы нового главы страны уже назначены на завтра, 14 декабря.

В это время премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уже приостановил обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.