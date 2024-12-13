МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мэр Тбилиси извинился за выдвижение Зурабишвили на выборах в 2018 году

Ранее нынешняя глава Грузии заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения ее полномочий.
Карина Тазетдинова 2024-12-13 22:49:42
© Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе извинился перед народом за то, что в 2018 году он предложил Саломе Зурабишвили на выборах президента.

«Хочу в первую очередь извиниться перед нашим населением... за то, что именно усилиями "Грузинской мечты" оказалась там, где находится сейчас, эта женщина, которая с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам», — следует из в видеообращения.

Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения ее полномочий. При этом, выборы нового главы страны уже назначены на завтра, 14 декабря.

В это время премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уже приостановил обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.

#Тбилиси #грузинская мечта #Каха Каладзе #Саломе Зурабишвили #выборы в грузии #президент грузии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 