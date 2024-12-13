Зурабишвили заявила, что не покинет Президентский дворец после конца срока

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения ее полномочий. Срок нынешней главы Грузии заканчивается 29 декабря.

«Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь», – следует из заявления.

Известно, что выборы нового президента назначены на 14 декабря. Инаугурация нового главы страны должна будет пройти 29 числа этого месяца.

Напомним, что Зурабишвили возглавила оппозицию после подведения итогов парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта». Сейчас в Тбилиси проходят акции протеста, сопровождающиеся массовыми беспорядками.

Последняя волна недовольства началась после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить обсуждение с Европейским союзом вопроса об открытии переговоров о вступлении страны в объединение