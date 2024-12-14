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В Минфине США заявили о намерении снизить доходы РФ от продажи нефти

По словам министра финансов США, Вашингтон и союзники рассматривают возможность снижения потолка цен на российскую нефть.
Елизавета Кондрикова 2024-12-14 03:13:30
© Фото: Oleg Spiridonov, Business Online Globallookpress

США намерены продолжить пытаться ограничить доходы России от продажи нефти, в том числе возможно снижение потолка цен на российскую нефть, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters.

«Здесь есть ряд возможностей. Мы не рассматриваем санкции заранее, но мы всегда смотрим на доходы от нефти, и если мы сможем найти способы еще больше снизить доходы России от нефти, это, я думаю, укрепит позиции Украины. Это остается в нашем списке задач», - сказала министр.

Она добавила, что в Вашингтоне также не исключают введение санкций против крупнейших китайских банков за «помощь России».

Ранее Йеллен обещала дальнейшее ужесточение антироссийского санкционного давления со стороны Вашингтона для укрепления позиций киевского режима.

Напомним, на этой неделе также был согласован очередной 15-ый пакет санкций ЕС против нашей страны. Известно, что при обсуждении допускалось ограничение доступа более 45 российских нефтяных танкеров к европейским портам и услугам для высокорисковых видов судоходства, а также санкции в отношении российских фирм, транспортирующих нефть.

#Россия #сша #нефть #Джанет Йеллен #минфин сша #доходы от нефти
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